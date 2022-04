Een schooltje als veiligheidsschild tegen stenengooiers

Gambia, een moslimland in West-Afrika, staat bekend als redelijk tolerant voor religieuze minderheden. Toch heeft de kleine groep christenen het moeilijk. Ze lijden onder discriminatie en bedreigingen – vooral binnen de familiekring. Iemand die christen wordt, kan uit huis gezet worden of met de dood bedreigd. In het westen van het land is daarom een safehouse voor verstoten vrouwen en hun kinderen in aanbouw. Er komt een hoge muur omheen.