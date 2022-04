Verdrietig van het Journaal

In mijn studententijd organiseerde ik op saaie winteravonden af en toe een dia-avondje. Onze achterkamer kreeg dan een theateropstelling en zo praatte ik iedereen bij over een van mijn reizen. De afgelopen twintig jaar stonden de diabakken op zolder, genummerd, in sloffen (voor wie nog weet wat dat zijn).

Vorige zomer hield ik zo’n avondje alleen voor mezelf. Dia voor dia hield ik tegen het licht. Van veel plaatjes had ik geen idee meer waar ze waren gemaakt. Tijdens het bekijken van de Oekraïneslof hield ik mezelf voor dat ik – als ik er ooit meer over wilde weten – beter kon googelen op ‘afbeeldingen Kiev’. En daarom lagen de Oekraïne-dia’s even later in de kliko.

Vorige week ging ik voor de zekerheid toch even de zolder op. In mijn opru..