Het lijden verleerd: ‘ons brein schreeuwt om met een boog om pijn heen te lopen’

De mens is ontwend met lijden om te gaan, zeggen Henk Rothuizen en Jakob van Wielink in het nieuwe boek De achtste dag. Een gesprek over Jezus, het lijden en bewegen naar de ander toe, ook als het leven pijn doet. ‘In de ontmoeting zit genezing.’

Huissen

‘Over Jezus raak je nooit uitgesproken’, zegt Jakob van Wielink met een brede glimlach. Samen met Henk Rothuizen schreef hij over die Jezus het boek De achtste dag. Waar Jezus je leven raakt. Als de vrienden Van Wielink (rooms-katholiek) en Rothuizen (evangelisch) elkaar ontmoeten, ontstaat het geloofsgesprek over lijden als vanzelf. Zo ook tijdens het interview.

‘De meest heilige momenten waren haar een kopje thee brengen.’‘Hoe we emotioneel opgroeien en beïnvloed worden, gaat niet zozeer over de vrolijke kanten van het leven. Maar vooral over de moeilijke kanten, daar waar het schuurt’, zegt Van Wielink. ‘Shit happens gewoon. Bij uitstek in kerken is het lijden een enorme uitdaging. Dat is een paradox, want de essentie v..

