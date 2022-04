Oud-krijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels: naarmate de ellende toeneemt, worden geestelijken meer gewaardeerd’

Klaas Henk Ubels: 'Ik weet niet wat het met mijn geloof had gedaan als ik militairen in Afghanistan had moeten verliezen door vuurgevechten.’

Als zoon van een dominee wist Klaas Henk Ubels (62) al vroeg hoe het is om predikant te zijn. Als kind vond hij het – in tegenstelling tot veel andere domineeskinderen – geen probleem dat zijn vader predikant was. ‘Wij verhuisden om de vijf of zeven jaar. Ik wist niet hoe het was om lang op een plek te wonen; verhuizen hoorde bij mijn leven. Ik vond het bijzonder om kind van een dominee te zijn. Bij de bevestiging van mijn vader mochten wij als kinderen altijd op de voorste rij zitten. Als kind van de dominee had je snel contacten in de nieuwe gemeente.’

Over de kerk was Ubels minder enthousiast. ‘De preken vond ik over het algemeen erg saai toen ik zestien was; ik zat steevast achter in de kerk een beetje te donderjagen.’ Toch heef..

