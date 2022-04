Dineke van Kooten lag veertien jaar voornamelijk op bed: ‘Ik heb God gesmeekt mij tot zich te nemen’

Duizenden mensen leven met een ziekte of een beperking die – naar de mens gesproken – niet weggaat. Hoe tellen ze hun dagen, hoe houden ze zin in hun leven? Hoe kijken ze naar zichzelf en naar de toekomst? In deze serie vertellen mensen over verdriet, dood en geloof.

‘De ontdekking dat ik Gods geliefde kind ben, was net zo’n groot wonder als mijn lichamelijke genezing’, zegt Dineke van Kooten (58). Haar ruime werkkamer bevindt zich boven in een oude meelfabriek langs de Delftse Schie, een vaart in het noorden van Rotterdam. Het raam biedt uitzicht op langsvarende schepen. Langs de muren staan de boeken hoog opgetast.

‘Als kind zat ik al los in mijn gewrichten. Ik viel vaak en had problemen met mijn enkels en polsen. Daar was vroeger geen aandacht voor. Mijn problemen werden weggezet als onhandigheid. Ik kom uit een groot domineesgezin met succesvolle kinderen. Als zesde van de zeven was ik de uitzondering. Ik deed mijn best om erbij te horen en leerde niet te luisteren naar mijn lichaam. Daardoo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .