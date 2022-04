Onenigheid over homohuwelijk: drie anglicaanse kerkleiders bleven weg van ontmoeting in Londen

Op de vorige anglicaanse ‘Lambeth-conferentie’, in 2008, bleef een deel van de Afrikaanse bisschoppen weg vanwege onenigheid over homorelaties.

Londen

Bij een topontmoeting van anglicaanse kerkleiders wereldwijd bleven deze week drie kerkprovincies weg: Nigeria, Oeganda en Rwanda. ‘Zij willen niet in een ruimte zijn met anderen die de kerkleer over het huwelijk hebben veranderd’, verklaarde het hoofd van de Engelse ‘moederkerk’, aartsbisschop Justin Welby. De lidkerken in de VS, Canada en Schotland hebben het homohuwelijk omarmd en het huwelijk als verbintenis van man en vrouw uit de kerkorde geschrapt. Deze zomer is er een ontmoeting van anglicaanse bisschoppen wereldwijd. Vorige keer, in 2008, ontbraken daar om dezelfde reden een aantal Afrikaanse lidkerken.

