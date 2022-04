Deze oude dominee overleefde de Sovjets, vluchtte voor de Russen en leidt nu Oekraïense kerkdiensten in Kampen

De 91-jarige dominee Daniil Michalovitz Vinogradsky zat als jonge predikant in strafkampen van de Sovjet-Unie en moest nu weer vluchten - ditmaal uit zijn vaderland Oekraïne. Hij verblijft momenteel bij een van zijn dochters, die in Genemuiden woont. ‘Ik was niet van plan om te vertrekken, maar wilde mijn hakken niet in het zand zetten.’

Genemuiden

De oude predikant heeft net zijn ochtendwandeling gemaakt. Hij zit uit te rusten in een comfortabele stoel in de hoek van de keuken. Hij is klein van stuk, maar helder van geest. Wanneer zijn schoonzoon hem in het Russisch een kop koffie aanbiedt, weigert hij beleefd. ‘Mijn vader vast iedere morgen. Dan is hij bezig met de overdenkingen die hij dagelijks schrijft en deelt’, zegt Katja Ploeg, de dochter van Vinogradksy. Ploeg is getrouwd met een Nederlandse man en woont al jaren in Nederland. Omdat haar vader enkel Russisch spreekt, vertaalt zij het gesprek. ‘Dat blijft een uitdaging. Mijn vader is heel precies als hij iets uit wil leggen, dus soms is het even zoeken naar de juiste woorden.’

Daniil Vinogradsky gro..

