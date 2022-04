48 - Is het erg dat Nederland een ongelovig land wordt?

Te gast is hoogleraar theologie Gijsbert van den Brink. Nederland is een ongelovig land geworden, blijkt uit een nieuw SCP-rapport. Bijna 70 procent van de Nederlanders gelooft niet (meer) in God. In hun persoonlijke leven blijken mensen prima zonder geloof te kunnen. Maar wordt het maatschappelijk gezien een ramp, omdat christelijke normen en waarden verdwijnen? En wat staat de kerk te doen? Wees maar wat kritischer op de vage spiritualiteit, die gaat mensen echt niet terug in de kerk brengen, vindt Van den Brink. Tegelijk zouden kerken, ook Van den Brinks eigen Gereformeerde Bond, best eens wat losser in hun presentatie kunnen zijn.