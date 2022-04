Wen er maar aan: steeds meer mensen hebben gewoon niks met religie

Je kon erop wachten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meldt dat twee derde van de Nederlanders niet meer in God gelooft, en meteen roepen in christelijke hoek allerlei mensen dat er heus meer geloof is dan we denken. Het vraagt moed om te erkennen dat dat zeer waarschijnlijk niet klopt.

De mens is ‘ongeneeslijk religieus’, zei de oude gereformeerde theoloog Harry Kuitert (1924-2017) voortdurend. Zelf had Kuitert stap voor stap afgerekend met de God en het gereformeerde geloof van zijn jeugd. ‘Al het spreken over Boven komt van beneden’, had hij al in de jaren zeventig geconcludeerd. Maar de méns, die blijft maar naar God zoeken en zijn antenne naar Boven richten – ook al hoort hij nooit iets.

De gedachte dat mensen onuitroeibaar religieuze wezens zijn, tref je vaker aan. Niet alleen bij theologen die zelf hun geloof van vroeger zagen verdampen, maar ook bij filosofen en andere wetenschappers. ‘God’ heet dan een ijzersterk concept, een idee dat - ook al beantwoordt het niet aan de werkelijkheid - toch de moeite van ..

