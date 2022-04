Amnesty komt op voor kopten Egypte

Cairo

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International vraagt aandacht voor negen koptische christenen die al sinds januari vastzitten. Ze zouden vreedzaam hebben gedemonstreerd voor de herbouw van hun kerk. De kerk in het dorp Ezbet Farag Allah brandde vijf jaar geleden af. Sindsdien hebben de 800 koptische christenen in het dorp geen gebedshuis meer. De herbouw wordt door de Egyptische autoriteiten tegengehouden. Het bouwen en restaureren van kerken is voor christenen erg lastig, stelt Amnesty. De aanklacht tegen de christelijke demonstranten luidt onder meer ‘terrorisme’.

