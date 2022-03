25 uur zegeningen via de radio: Tim Hendriks viert jubileum bij Groot Nieuws Radio

Tot vrijdagochtend is Tim Hendriks 25 uur lang te horen op Groot Nieuws Radio. Zijn programma Blessings bestaat tien jaar en dat wordt gevierd met een marathonuitzending. Vlak voor de start worden nog even snel de slingers opgehangen en rolt Hendriks met zijn koffer de studio binnen.

Veenendaal

Vol enthousiasme trapt Hendriks donderdagmorgen om negen uur de marathonuitzending af. Tijd om vroeg naar bed te gaan had hij niet; de voorbereidingen hadden heel wat voeten in de aarde. Want naast veel bemoedigingen van luisteraars is de uitzending gevuld met liveoptredens en studiogasten. Maar van de vermoeiende achterliggende dagen is niets terug te zien als Hendriks met een grote glimlach achter het mengpaneel kruipt.

In het programma Blessings kunnen luisteraars iedere werkdag op Groot Nieuws Radio bemoedigingen inzenden en platen aanvragen voor een zieke buurvrouw of een familielid dat het moeilijk heeft...

