Een handboek voor verloofden, ‘want het huwelijk zal niet altijd het perfecte plaatje zijn’

Zelf zat Erica Smallenbroek (42) vier ja na haar huwelijksdag samen met haar man bij een relatietherapeut. ‘Ik zag dat even als falen. We waren nog maar zo kort getrouwd en we redden het met z’n tweeën niet. Totdat ik bedacht: ‘‘Deze vier jaar waren niet best, ik hoop dat we nog vijftig jaar samen zijn, dan kunnen we maar beter investeren.’’ Ik zie relatietherapie nu als een groot cadeau en sluit niet uit dat we er nog eens gebruik van zullen maken.’

Die therapeut was nodig omdat het huwelijk nogal tegenviel. ‘Mijn plaatje van mijn man en ons huwelijk kwam niet overeen met de werkelijkheid. Als twee conflictmijdende types hadden we het alleen maar over oppervlakkigheden.’ Een verliefdheid op een andere man volgde. Ze besloot geen ac..

