Christelijke Finse ex-minister vrijgesproken van aanklachten tegen Bijbeluitleg

Het Finse christendemocratische parlementslid Päivi Räsänen is woensdag vrijgesproken van drie aanklachten, die haar Bijbeluitleg over huwelijk en homoseksualiteit opvatten als belediging en discriminatie van homoseksuelen.

Paivi Rasanen met haar man Niilo Rasanen in januari, tijdens een zitting waarin ze werd aangeklaagd.

Helsinki

De drie rechters in de Finse hoofdstad Helsinki spraken haar vrij van alle aanklachten en beoordeelden deze als ongegrond, berichtte Danielle Miettinen voor de christelijke nieuwssite voor Europa cne.news. De rechter liet wel staan dat het bij de exegese en uitspraken van de volksvertegenwoordiger, die jarenlang minister van Binnenlandse Zaken was in Finland, om belediging handelde. ‘Er blijft dwingende sociale reden voor beperkingen van de vrijheid van meningsuiting en meningsuiting. Het recht, de waardigheid en gelijkheid van personen die tot seksuele minderheden behoren, kan zo’n reden zijn’ Maar de feitelijke uitlatingen van Räsänen vielen volgens de rechter binnen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst.

