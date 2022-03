Sinds 2021 is de Bijbel voor 11 miljoen mensen voor het eerst in hun eigen taal te lezen

In 2021 is de Bijbel in 48 nieuwe talen voor het eerst geheel of gedeeltelijk vertaald. Daarmee zijn er 11 miljoen mensen die voor het eerst (gedeelten) uit de Bijbel kunnen lezen in hun eigen taal.

Haarlem

Dat meldt de United Bible Societies (UBS), het samenwerkingsverband van ongeveer 150 bijbelgenootschappen. In drie van deze 48 talen is de Bijbel sinds 2021 voor het eerst in zijn geheel beschikbaar. In het Khualsim (een taal in Myanmar), het Santali (Bangladesh) en het Asturisch (Spanje). Verder kwam er voor het eerst een vertaling van het volledige Nieuwe Testament in acht Afrikaanse en Aziatische talen. Delen van de Bijbel werden vertaald in 37 nieuwe talen.

De UBS rondde in totaal 43 vertaalprojecten af in het afgelopen jaar. Dit gaat om zowel nieuwe, als vervangende vertalingen, zoals bijvoorbeeld de NBV21 in Nederland. De hele Bijbel is nu beschikbaar in 719 talen, voor 5,8 miljard mensen. Het Nieuwe Testament is in..

