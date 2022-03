Duitse kerk stopt met opleiding voor journalisten. ‘Een bitter en onterecht besluit’

Na 28 jaar sluit de Evangelische Journalistenschule (EJS) in Berlijn volgend jaar zomer haar deuren. De opleiding gaat uit van de Evangelische Kirche, de grote protestantse kerk van Duitsland, en die zegt de kosten niet langer te kunnen dragen.

Jaargang 2017-2019 van de Evangelische Journalistenschule in Berlijn. (beeld ejs / Mathias Marx)

Berlijn

Daar staan ze: de jaargang 2017-2019. Helemaal links Laura Esslinger, nu redacteur bij Capital, een gezaghebbend economisch tijdschrift (papier en online). Vooraan, met de rode jurk, Rachelle Pouplier, videoredacteur bij weekblad Der Spiegel. Naast haar Shea Calvin Westhoff, freelancer in Berlijn. Rechtsvoor Birte Mensing, correspondent voor tv-zender ZDF in Kenia. Afgestudeerden van de Evangelische Journalistenschule vind je in de Duitse journalistiek overal.

Vanaf 1995 werden er elke twee jaar zestien journalisten opgeleid; meestal hadden ze eerst een universitaire studie gedaan, waarna ze in 22 maanden werden getraind in de kneepjes én de ethiek van het vak. Tegelijk liepen ze stage. De docenten zijn niet in dienst va..

