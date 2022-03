Tekort aan dominees loopt snel op: is doorwerken na pensioen de oplossing?

Door pensionering loopt het tekort aan dominees in de Protestantse Kerk snel op. De vraag aan predikanten om na hun emeritaat kerkelijk werk te blijven doen klinkt steeds luider. ‘Predikanten die al met pensioen zijn hebben vaak al bepaalde keuzes gemaakt; die doen vrijwilligerswerk of hebben een caravan gekocht.’

Kampen

De komende zeven jaar gaan vier op de tien predikanten in de protestantse kerkregio Overijssel-Flevoland met pensioen. Omdat er veel minder nieuwe predikanten van de theologieopleiding komen, zal naar schatting slechts de helft van die gemeenten een nieuwe dominee kunnen vinden. In de andere tien kerkelijk regio’s van de Protestantse Kerk in Nederland geldt in grote lijnen het hetzelfde verhaal: er vertrekken meer predikanten dan erbij komen, waardoor het aantal predikantsvacatures de komende jaren snel oploopt. De gemeenten ‘aan de randen van het land’ hebben daar het meeste last van, zegt dominee Klaas van der Kamp, classispredikant van de regio Overijssel-Flevoland. ‘Daar merk je de gevolgen als eerste.’

Vanwege de krap..

