Engelse bisschoppen zetten zelfdoding door gokschulden op de agenda: ‘De hulpverlening schoot zwaar tekort’

Gokschulden leiden in Engeland tot zo’n vierhonderd gevallen van zelfdoding per jaar.

Londen

Dat gebeurde op initiatief van de anglicaanse bisschoppen die lid zijn van het Hogerhuis. ‘Deze wet begon met een echtpaar dat jaren geleden in mijn studeerkamer zat en vertelde dat hun zoon een eind aan zijn leven had gemaakt vanwege gokproblemen’, zei bisschop Alan Smith tijdens het debat. De hulpverlening was ‘schromelijk tekortgeschoten’. Zelfdoding door gokproblemen komt in Engeland meer dan vierhonderd keer per jaar voor, zes procent van het totale aantal gevallen, volgens het Engelse RIVM.

‘Zelfdoding is iets vreselijks en de beste manier om er iets aan te doen, is de achterliggende oorzaken aan te pakken’, zei Smith, bisschop van St. Albans, vlak ten noorden van Londen. Hij vertelde dat de ouders hun zoon zagen ontsporen, ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .