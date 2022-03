Russen ‘maken jacht’ op priesters en dominees: ‘Oekraïense kerkelijke leiders staan op dodenlijst’

Oslo

Oekraïense kerkleiders hebben een dringende waarschuwing ontvangen van de veiligheidsdiensten van het land: ze staan op een Russische lijst van mensen die kunnen worden gedood of vastgehouden. Dat stelt de Noorse mensenrechtenorganisatie Stefanus Alliansen. De alliantie en de Noorse christelijke krant Vart Land belden met de Oekraïense Bijbelvereniging (OBT) in Kiev. ‘De Russen jagen op priesters en predikanten, dat is duidelijk. Wat kan er nog meer met ons gebeuren? Het ergste is ons al overkomen. We noemen de aanvallers geen strijdkrachten. Het zijn terroristen. Hun raketten raakten woontorens, ook die waarin ik leef’, zegt een bestuurder van de OBT.

kidnap pastorBewijs lijkt er te zijn door de ontvoering van de Oekraïense pastor Dmitr..

