Exodus bij Hillsong: kerken in Atlanta, Phoenix en Kansas sluiten

Voorganger Terry Crist van Hillsong Phoenix tijdens de zondagochtenddienst waarin hij preekte hij over het gouden kalf in Bijbelboek Exodus. ‘We zitten in deze situatie vanwege zonde. Het moet gefikst worden.’

Amersfoort

De wereldwijde pinksterkerk Hillsong Church is in korte tijd verzeild geraakt in een wervelstorm van schandalen en onthullingen. Een kleine week geleden nam grondlegger Brian Houston ontslag, omdat hij zich in de afgelopen tien jaar bij twee vrouwen schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Begin dit jaar had hij zich al ‘tijdelijk’ teruggetrokken om zich op de rechtszaak te richten die tegen hem is aangespannen voor het opzettelijk verzwijgen van seksueel misbruik van zijn overleden vader Frank.

En Reed Bogard, de voormalige voorganger van Hillsong Dallas, is beschuldigd van verkrachting. Hij had al ontslag genomen.

In de Verenigde Staten verscheen vorige week de Discovery Plus documentaire ‘Hillsong: A Megach..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .