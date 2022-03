Predikant in India naar buiten gesleept en vermoord met ‘scherp wapen’

Een vijftigjarige christelijke voorganger in India is vermoord door een groep van ongeveer vijftig gemaskerde mannen, stelt Christian Solidarity Worldwide (CSW).

Bijapur

CSW zegt dat het gebeurde op 17 maart in het Bijapur-district van Chhattisgarh. Predikant Yallam Shankar zat ‘s avonds thuis te eten toen een grote menigte hem naar buiten sleepte en met een scherp wapen neerstak. De aanval vond plaats terwijl het hindoeïstische festival Holika Dahan (de overwinning van goed over kwaad) werd gevierd in het dorp Angampalli, waar dominee Shankar woonde.

Voordat hij een kerk begon, was de pastor het hoofd van de Panchayat (dorpsraad) van het dorp. Daar was hij een uitgesproken pleitbezorger voor de rechten van christenen en hielp hij mensen die door het uitoefenen daarvan in de problemen kwamen. Hij was in het verleden al vaker bedreigd; van hem werd geëist dat hij het christendom zou verlat..

