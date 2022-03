Russisch-orthodoxe gemeenschap in Amsterdam volgt haar geestelijken en wil niet meer onder Moskou vallen

De Russische orthodoxe parochie Heilige Nikolaas van Myra in Amsterdam is van het Russisch-Orthodoxe patriarchaat van Moskou overgestapt naar het patriarchaat van Constantinopel. Een ruime meerderheid van de parochianen stemde zaterdag voor deze overstap.

De orthodoxe kerk van de Heilige Nikolaas van Myra in Amsterdam.

De parochianen volgen daarmee de geestelijken van de parochie die twee weken geleden hadden laten weten dat het voor hen ‘niet meer mogelijk is om te functioneren binnen het patriarchaat van Moskou en een veilig spiritueel klimaat te bieden aan hun gelovigen’.

Dit gebeurde nadat de Russische bisschop Elisey van Den Haag op zondag 6 maart een intimiderend bezoek aan de parochie in Amsterdam had gebracht. De parochie had voorheen besloten de naam van patriarch Kirill van Moskou niet meer te noemen tijdens de liturgie omdat deze de Russische inval steunt en ‘de volledige verantwoordelijkheid voor de oorlog bij buitenlandse mogelijkheden heeft neergelegd’.

