‘Al 59 gebedshuizen Oekraïne beschadigd’

Kyiv

Volgens de regering in Kyiv nemen de Russische invasietroepen in Oekraïne niet alleen wooncomplexen en ziekenhuizen onder vuur, ook gebedshuizen van allerlei signatuur moeten het ontgelden. De kerkelijke autoriteiten hebben tot dusver 59 gebouwen voor religieuze bijeenkomsten geregistreerd die zijn beschoten. De meeste schade werd aangericht in en aan Oekraïensorthodoxe kerken, die onder het patriarchaat van Moskou vallen. Ook zijn een rooms-katholieke en vijf evangelische kerken, drie islamitische moskeeën en een joodse synagoge getroffen.

