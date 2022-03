Waarom het orgel harten raakt, en niet alleen bij galmende christenen

Het orgel is niet overal populair, maar kent ook fanaten. Nog steeds zijn er liefhebbers die zich ontwikkelen tot professionals en letterlijk alles uit de kast halen en doen waarvoor het orgel is bedoeld. En dat is niet alleen geliefd in reformatorische kringen en niet alleen bij oudere mensen. Wat is er zo fascinerend aan een orgel? En hoort het instrument automatisch alleen maar bij de kerk?

In de oudheid waren het tafelmodelletjes, tegenwoordig zijn ze er in alle maten, tot en met de reusachtige eyecatchers in grote kerken en kathedralen. Met de grote overeenkomst dat via lucht in een pijp geluid wordt gemaakt, is het instrument familie van de panfluit en de blokfluit. Maar een orgel heeft heel veel meer pijpen, meer dan je met het blote oog ziet. De zichtbare pijpen – de frontpijpen – zijn vaak mooi versierd; in die frontpijpen en de orgelkast gebeurt het echte werk.

Ze voelen zich ambassadeurs van het instrument. Directeur van het Nationaal Orgelmuseum Wilma Seijbel (52) en cantor- en concertorganist Evan Bogerd (28) delen de liefde voor het orgel. Seijbel zet zich in haar werk in om het museum bekendheid te geven, k..

