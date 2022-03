Lieddichter Andries Govaart: ‘Soms zing je dingen die je zou willen geloven’

Zondag komt er een liedbundel uit met teksten van Andries Govaart. Van zijn hand staan ook een kleine zestig liederen in het nieuwe Liedboek. Wie is deze dichter van beeldende, soms heel tastbare teksten? En hoe katholiek is hij nog? ‘Er is behoefte aan liturgie waarin ons hele wezen op het spel staat.’

Nee, een eigen liedbundel uitbrengen was geen langgekoesterde droom of wens. Het is zo gekomen, vertelt Andries Govaart. ‘Mensen vroegen weleens: die liederen van jou spreken me aan, heb je er nog meer?’

In 2020 ging hij met pensioen en de coronatijd brak aan. ‘Dus ik had tijd.’ Hij bracht 350 liederen bijeen en nu het resultaat er ligt, is hij er blij mee. ‘Ik vind dat ik een aantal heel mooie liederen heb geschreven en die zijn nu vindbaar.’

Je zou kunnen zeggen: er zijn al best veel liedbundels. Kunt u zeggen wat uw bundel toevoegt?

‘Dat was ook mijn aarzeling. Maar pelgrimsliederen waren er nog niet zo veel, terwijl er toch heel wat gewandeld wordt. Mijn bundel heeft ook een afdeling zegenliederen, voor diverse mo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .