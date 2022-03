Jurjen van Houwelingen stond ‘stampvoetend aan de hemelpoort’ na zijn herseninfarct

‘Ik was ervan overtuigd dat God een wonder zou doen, en mij zou genezen. Want dan zou mijn lijden zin hebben.’ Jurjen van Houwelingen (39) zit in zijn atelier, omringd door zijn eigen kleurrijke kunstwerken aan de muren. Eind 2017 kreeg hij een herseninfarct met niet-aangeboren hersenletsel als gevolg. Zijn leven veranderde voorgoed.

‘Stampvoetend heb ik aan de hemelpoort gestaan en God gevraagd: ‘’Waarom doet u niets? Waar bent u? Waarom overkomt mij dit?’’ Ik had twijfels of er überhaupt wel een God was. Als er een God is, dan geeft Hij niets om mij, want Hij laat mij maar aanmodderen.

Ik ben er nog steeds niet helemaal uit waarom mij dit overkomt. Maar ik ben wel al een stuk verder dan waar ik jaren geleden was.

Bijna vijf jaar terug werd ik in een klap invalide. Een goedaardige tumor zorgde voor een ophoping van hersenvocht. De drukverhoging die dat veroorzaakte, heeft mij opgezadeld met niet-aangeboren hersenletsel. Ik ben daardoor niet meer de man die ik voorheen was. Vooral mijn zicht en mijn geheugen zijn blijvende littekens. Ik ben maatschappelijk gezien blind..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .