‘Christelijk-gereformeerde kerk die vrouw in het ambt invoert, zet eenheid op het spel’

Het gaat er de particuliere synode van het westen, zoals de vergadering heet, niet om een oordeel uit te spreken over de vrouw in het ambt, wel over de manier waarop een tweetal gemeenten hebben gehandeld. ‘De generale synode heeft nog geen uitspraak gedaan over de vrouw in het ambt, dus kun je er als plaatselijke gemeente nog niet voor kiezen een vrouw in het ambt te benoemen. Wie dat wel doet, zet de eenheid op het spel door zich niet aan de procedures te houden die we met elkaar hebben afgesproken’, zegt dominee Willem-Jan van Gent, voorzitter van de vergadering.

In Hilversum en IJmuiden, de twee gemeenten waar het om gaat, wordt echter verwezen naar een rapport uit 1998, waarin staat dat de vrouw in het ambt bijbels ge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .