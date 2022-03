SGP’er Lilian Janse: ‘Veertig dagen zijn te kort om Jezus’ lijdensweg te bevatten’

In de veertigdagentijd denken christenen aan de lijdensweg van Jezus. Wat laat je niet los als je daarover nadenkt of mediteert? Vandaag: Lilian Janse (49), fractievoorzitter van de SGP in Vlissingen. ‘Vasten in de veertigdagentijd vind ik een veronachtzaming van het offer dat Jezus bracht.’

Vlissingen

Met de gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug is Lilian Janse blij dat er meer rust in haar week zit. Het naar eigen zeggen ‘echt Zeeuwse meisje’ zit opnieuw in de gemeenteraad van Vlissingen. Vooral in een drukke campagnetijd beseft ze weer hoe waardevol de zondag als rustdag is, zeker in de veertigdagentijd. Janse: ‘Op zondag doe ik helemaal niets anders dan tijd nemen voor rust en bezinning.’

Kerkgang is voor Janse belangrijk. ‘Daaruit ontvang ik onderwijs en bemoediging, voor mijn dagelijks werk en in mijn persoonlijke leven.’ In deze lijdenstijd nog meer dan anders. ‘De preken over het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus raken me. Het onderwijs uit die preken blijft mij verwonderen.’

Jan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .