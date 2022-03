Christen en pacifist: ‘Ik baseer mijn pacifisme op de houding van Jezus’

Margriet Bos (35) woont en werkt in een Catholic Worker gemeenschap in Amsterdam.

‘Ik ben christelijk opgevoed, het Bijbelse begrip naastenliefde leefden mijn ouders voor. Zo waren zij heel verwelkomend en hadden we een open huis. De ideeën van pacifisme kwamen tot bloei toen ik na mijn afstuderen in het Jeannette Noëlhuis ging wonen. Dit is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost die onderdeel is van de Catholic Worker-beweging. Deze katholieke beweging begon in de jaren dertig van de vorige eeuw in Amerika met de journalist Dorothy Day en de Franse filosoof Peter Maurin.

Zij stonden pacifisme voor. In de tijd van de Vietnamoorlog, toen er nog weinig protesten tegen de oorlog waren, spraken zij zich al in het openbaar uit tegen el..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .