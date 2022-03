47 - Gaat de C het CDA er weer bovenop helpen?

Te gast is Pieter Jan Dijkman, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. De partij heeft zware klappen gekregen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nog nooit hebben zo weinig mensen op het CDA gestemd. Wat kan het tij keren? Dat is toch echt het CDA-verhaal, zegt Dijkman. De oplossing moet niet van de overheid of de markt komen, maar van de samenleving. En kan het CDA wel zonder gelovige christenen?