De meest toonaangevende Vineyardgemeente in Amerika verlaat de eigen kerkbeweging, omdat God dat aan de kerk vraagt, zegt voorganger Alan Scott. Het nationale bestuur, en andere leden van Vineyard, zetten vraagtekens bij de reden van vertrek. ‘Ze noemen gehoorzaamheid aan God, maar het ziet eruit als een grove machtsgreep.’

Alan Scott van Vineyard Anaheim. 'Het liefst vertel ik je: dit zijn de zes redenen van ons vertrek of dit zijn onze problemen. Maar we weten niet altijd wat er aan de andere kant van onze gehoorzaamheid aan God ligt.’

Anaheim

‘We begrijpen niet echt waarom we weggaan’, zei voorganger Alan Scott van Vineyard Anaheim zondag tegen de kerkleden. ‘Het liefst vertel ik je: dit zijn de zes redenen van ons vertrek of dit zijn onze problemen. Maar we weten niet altijd wat er aan de andere kant van onze gehoorzaamheid aan God ligt.’

De Vineyardbeweging is een evangelische denominatie. Wereldwijd zijn er ruim 1650 kerken bij aangesloten. In Nederland zijn er Vineyardkerken in onder andere Amsterdam, Amersfoort en Utrecht.

De kerk in de Amerikaanse stad Anaheim in Californië staat bekend als de ‘moederkerk’. Deze gemeente heeft een spirituele en symbolische betekenis voor de gehele charismatische Vineyardbeweging. In 1977 plantte John Wimber, d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .