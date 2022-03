Hoe de vier seizoenen jou helpen om pieken en dalen in je geloof beter te begrijpen

Zoals in de lente alles weer tot bloei komt, zo kan ook de kerk of het leven met God weer tot bloei komen. Maar ook de andere seizoenen spelen een rol in geloof en kerk, schrijft dominee René van Loon in zijn nieuwe boek.

Rotterdam

Dat het ook in een seculiere wereld zomaar lente kan worden in de kerk, dat wist dominee René van Loon al. In 2019 verscheen zijn boek Lente in de kerk, waarvoor hij allerlei kerken bezocht – van Hillsong en Via Nova tot migrantenkerken in de Bijlmer – en die rondgang gaf hem hoop. Het beeld dat het met de kerk in Nederland steeds slechter gaat klopt niet, vindt Van Loon. Hij zag het ook in zijn eigen kerk, de hervormde wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam. Het was in de jaren negentig een vergrijsde gemeente, tot onverwachts een nieuwe generatie zich aandiende. De gemeente groeide, en staat nu aan de basis van meerdere missionaire projecten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .