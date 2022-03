Welk beeld van de kerk hebben Amsterdammers? ‘Niet alleen kerk voor mensen die lid zijn’

De Protestantse Kerk Amsterdam onderzoekt hoe Amsterdammers, lid of niet, tegen de kerk aankijken. De uitkomsten worden meegenomen in de beleidsplannen voor de komende jaren.

Is de kerk saai en achterhaald of vind je er zingeving en diepgang? Is de kerk vooral een museum, een plek om te trouwen en rouwen, of is het een zoekplek voor het hogere? Alle Amsterdammers kunnen in een online enquête aangeven hoe ze aankijken tegen de kerk. ‘We zijn erg nieuwsgierig naar de uitkomsten’, zegt Vincenza La Porta, directeur van het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA).

Een kerk die inwoners vraagt wat zij van de kerk vinden. Is dat nieuw?

‘Nee, de landelijke Protestantse Kerk heeft een paar jaar geleden ook een grote enquête uitgezet over de toekomst van de kerk, die het startpunt vormde voor de kerkvisie Kerk2025. Daar lijkt deze enquête een beetje op.’

Waarom is het beeld dat Amsterdammers van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .