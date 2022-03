Familie van overleden Amerikaan spannen rechtszaak aan om gemiste opstanding

New York

Harold D. Lee overleed op 28 november 2019 en wenste bij zijn ouders begraven te worden in de plaats Quitman, in de staat Arkansas. Omdat hij in een andere staat woonde, had zijn familie een overeenkomst afgesloten met een uitvaartondernemer die het lichaam zou vervoeren en de begrafenis zou verzorgen.

Lee wilde uitdrukkelijk niet gecremeerd worden omdat hij geloofde in de opname van de gemeente, zoals volgens sommigen beschreven staat in 1 Tessalonicenzen 4. Met name groepen evangelische christenen hechten veel waarde aan deze leer. Gelovigen zouden voorad aan een tijd van Grote Verdrukking worden opgenomen in de hemel. Dat geldt de levende gelovigen maar volgens sommigen ook de gest..

