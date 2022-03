Een stokoude bijbelleesmethode wordt afgestoft: ‘Laat commentaren in de kast’

In de Doopsgezinde kerk in Damwoude preekten woensdag vier dominees tijdens de eerste preektocht in Friesland.

Damwâld

Kan een stokoude methode van bijbellezen ondanks kritische wetenschappelijke publicaties hierover onder het stof vandaan gehaald worden? Karel Bogerd, hervormd predikant in Wâlterswâld, is er wel van overtuigd: de ‘viervoudige schriftzin’, een preekvoorbereidingsmethode die een bijbeltekst in vier stappen benadert, verdient wat hem betreft eerherstel. Bogerd gebruikt de methode in zijn huidige werk als dominee al jaren, en wil collega-predikanten er graag van overtuigen dat je aan de hand van deze stappen nog steeds heel goed een preek kunt maken.

Een kleine veertig predikanten in donkere pakken - plus bisschop Ron van den Hout van bisdom Groningen-Leeuwarden - kwamen woensdag naar Damwâld om zich een dag te verdiepen in deze..

