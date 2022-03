Oekraïense vluchtelingen in de kerk. Hoe zorgen kerken ervoor dat zij zich thuisvoelen?

Kerken in Harskamp en Waddinxveen hebben vluchtelingen uit Oekraïne in hun diensten ontvangen. Hoe geven zij ruimte aan de vluchtelingen? Ouderling Andre van Veldhuizen (Harskamp) en diaken Johan Hagoort (Waddinxveen) vertellen.

‘De preek werd via Whatsapp vertaald’

André van Veldhuizen is ouderling bij de Hervormde Gemeente in Harskamp en is coördinator voor vluchtelingen uit Oekraïne.

‘Afgelopen zondag waren er voor de derde keer op rij gevluchte Nigeriaanse studenten bij ons in de dienst. Die mensen studeerden in Oekraïne en zijn gevlucht naar Nederland. Drie weken geleden liep een van de mensen in het dorp. Hij bad tot God hoe hij in contact kon komen met Nederlandse christenen. Toen hoorde hij de kerkklok van onze gemeente en heeft hij de dienst bijgewoond. De week erna zaten er veertien vluchtelingen in onze kerk, afgelopen zondag waren er zeventien mensen.

Vorige week deelden we de liturgie en de preekschets in het Engels uit. Er..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .