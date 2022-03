Russen ontvoeren Oekraïense pastor

Melitopol

De Oekraïense pastor Dmitry Budyu is door Russische troepen ontvoerd, dat meldt zijn collega-pastor Joakim Lundqvist. Budyu is voorganger van The Word of Life-gemeente in de Oekraïense stad Melitopol en daarnaast verantwoordelijk voor nog eens twintig andere gemeenten. De ontvoering vond plaats terwijl hij in de kerk aanwezig was. Volgens Joakim Lundqvist, zelf ook voorganger in de wereldwijde evangelische organisatie, werd Budyu op 19 maart meegenomen door Russische militairen. Dat deelt hij op Twitter. Hij meldt dat de vrouw van Dmitry, Helen, in veiligheid is.

