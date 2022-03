Nieuwe klokken in Groningen

De St. Jozefkathedraal aan de Radesingel in Groningen krijgt er twee bronzen luidklokken bij. De jongste aanwinsten in de toren van de kathedraal heten Caritas (160 kilo) en Amor (130 kilo) en zijn vernoemd naar het oude kerkelijke gezang ‘Waar vriendschap is en liefde daar is God’. Een van de twee klokken werd vorige week in Finsterwolde gegoten door meester-klokgieter Simon Laudy, terwijl pastoor Rolf Wagenaar het gietwerk zegende (foto). Komende zondag worden ze gewijd door bisschop Ron van den Hout.