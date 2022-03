Waarom islamitische leiders zich verschillend uitspreken over Oekraïne

Kyiv

De Koran rechtvaardigt het oppakken van de wapens tegen Rusland. Zo oordeelt Said Ismagilov en daarom heeft hij zich aangemeld bij het Oekraïense leger. Hij is niet zomaar een gemiddelde moslim: als moefti, islamitisch wetsgeleerde, is hij een van de bekendste moslimleiders van het land.

Op de website van Middle East Eye is Ismagilov te zien, gehuld in legerkleding. Moslims vormen in Oekraïne een kleine minderheid van ongeveer een miljoen mensen. Ismagilov is Tataar en komt uit Donetsk, waar ruim 6 procent van de bevolking moslim is. De islam kwam in de veertiende eeuw met de Mongolen naar Oekraïne. Een van de oudste moskeeën van Oost-Europa is de Ozbek Han Moskee in de Krim, uit 1314.

In de ogen van de Ismagilov is Poetin duidelijk de..

