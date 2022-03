Moslims hebben geen vaccinatie meer nodig voor toegang tot heilige plekken in Mekka

Moslims kunnen straks weer makkelijker op bedevaart naar Mekka. Saudi-Arabië schrapt alle coronabeperkingen, die ook gelden op de heilige plaatsen in die stad. Alleen het dragen van een mondkapje blijft in moskeeën verplicht.

Pelgrims lopen om de Ka'aba heen, het heiligdom in Mekka, op Eid al-Adha ('Offerfeest') in 2021. Door coronabeperkingen konden de laatste twee jaar weinig mensen de bedevaart naar Mekka maken.

Dat heeft het ministerie voor Hadj en Oemra besloten, zo blijkt via een officieel twitterkanaal. Ook de IslamOmroep brengt het nieuws. De afgelopen twee jaar was het voor moslims een stuk moeilijker om naar Saudi-Arabië te gaan voor de hadj, de grote bedevaart die elke moslim minstens een keer in zijn of haar leven moet doen, of de oemra, ook wel bekend als de ‘kleine’ bedevaart.

Centraal in de hadj staat het ritueel waarbij men zevenmaal rondom de Ka’aba loopt, een heiligdom waarvan moslims geloven dat het door Abraham is herbouwd. Daarnaast is er tijdens de bedevaart een rituele herbeleving van het lot van Hagar en Ismaël, nadat zij door Abraham waren verdreven en in de woestijn zwierven. Pelgrims drinken uit de bron ..

