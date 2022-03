Het Onze Vader in de wildernis, dat mag best met ongerept geluid

Het is een gewaagde onderneming: het Onze Vader opzeggen op extreme plaatsen en dat als video delen. De basis is echter geen branie, maar vertrouwen, zegt projectinitiator Teije Brandsma.

Almere

De journalist en avonturier uit Almere staat aan de basis van ‘Onze Vader in de wildernis’ (ourfatherinthewilderness.com), een internationaal project opgezet om het Onze Vader-gebed op te zeggen op de meest ongerepte plaatsen van de wereld. De website met daarop een eerste selectie aan video’s is vanaf deze week in de lucht.

‘De essentie van het project is om christelijke buitensporters en natuurliefhebbers uit de hele wereld de gelegenheid te geven een bijzondere selfie te plaatsen: het Onze Vader-gebed in hun eigen taal opgezegd vanaf toppen van bergen, midden op oceanen, in woestijnen, op de polen en vanaf andere plaatsen in wilde natuur. Maar opnames van minder extreme plaatsen zijn ook welkom. Het gaat erom dat gebed ..

