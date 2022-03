Vrijwilligers bouwen een kerkje op terrein het van de Floriade: ‘Hier zie je de vruchten van de Geest’

Twee miljoen bezoekers verwacht de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Almere vanaf half april. De Almeerse kerken bouwen er een tiny church, open en uitnodigend. ‘Mensen moeten er niet kriebelig van worden.’

(beeld nd)

Dominee Pieter ter Veen voor de tiny church op het Floriadeterrein. (beeld nd)

Almere

De vette zeeklei op het Floriadeterrein in Almere geeft niet mee. Vrijwilliger Ben Jonasse (70), op zoek naar het aansluitpunt voor de riolering van een klein kerkje dat achter hem verrijst, graaft onverstoorbaar door in de voormalige bodem van de Zuiderzee. ‘Misschien kom ik nog een schip tegen’, grijnst de voormalig onderwijzer. Het doet hem denken aan de tijd dat hij als dienstplichtig soldaat met vouwschep schuttersputjes groef.

Nog een kleine maand, dan opent hier de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar wordt gehouden. Het is een race tegen de klok. Links en rechts van de hoofdroute op het zestig hectare grote Floriadeterrein zijn overal mensen in oranje en gele hesjes aan het grav..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .