Hoe je Oekraïense vluchtelingen mee laat doen in een Nederlandse kerk

Verschillende kerken ontvangen deze weken Oekraïense vluchtelingen in de dienst. Hoe kun je hen een plek geven in de kerk? Dominee Esther van Schie, verbonden aan Stichting Geloofsinburgering, geeft tips.

Het is belangrijk om te weten wie er bij je binnen komen. Of iemand Oosters-orthodox, katholiek of gereformeerd is, zegt Esther van Schie.

Wat kun je doen voor Oekraïners in een Nederlandse kerkdienst?

‘Neem iemand écht mee en zorg dat hij niet alleen komt te zitten. Dus haal de mensen op bij hun verblijfplek als ze dat willen en ga samen naar de kerk.

Vertaling regelen is belangrijk. Je moet sowieso weten of de vluchteling Oekraïens of Russisch spreekt. Dat verschilt namelijk. Hoe je voor vertaling zorgt, is afhankelijk van de groepsgrootte. Als er één Oekraïner is, volstaat het om er één iemand naast te zetten die dingen uit de dienst vertaalt.

Is er een grote groep, dan kun je een tolk vragen om tijdens de dienst zin voor zin te vertalen. Dat betekent voor de rest van de gemeente wel dat de preek telkens wordt onderbroken voor vertaling. Je zou een systeem m..

