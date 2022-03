De patriarch van Moskou weet het zeker: hij vertelt ‘de waarheid van God’, ook tegen de paus

Volgens de Russische patriarch Kirill bestaat er tussen hemzelf, paus Franciscus en de anglicaanse aartsbisschop Justin Welby ‘een grote mate van overeenstemming en begrip’ over de situatie in Oekraïne. Afgelopen zondag zei Kirill opnieuw dat de kerk ‘de waarheid van God moet verdedigen dat we één volk zijn, komend uit het doopvont van Kyiv’.

Moskou

‘Ik weet dat de vijanden van dit volk tegen jullie in Oekraïne zullen schreeuwen dat de patriarch opnieuw over één volk spreekt! Maar de patriarch kan niet anders doen omdat het de waarheid van de geschiedenis en de waarheid van God is’, zei Kirill zondag over zichzelf in zijn eigen kathedraal in Moskou. In de ‘zeer negatieve politieke context’ is de Russische kerk volgens hem dan ook opgeroepen ‘de spirituele eenheid van ons volk - van het Russische en het Oekraïense volk, dat uit het Kyivse doopvont is voorgekomen - als één volk te bewaren.’

Twee dagen eerder had hij tegenover de Hoge Kerkelijke Raad van zijn patriarchaat gesproken over zijn vid..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .