Neline is de beste verteller van bijbelverhalen van Nederland: ‘Je moet gewoon durven en doen’

Neline Bos (26) is de beste verteller van bijbelverhalen. Ze is juf van groep 4 en 5 op de Evangelische Basisschool Eden in Dordrecht. Onderwijsuitgever Kwintessens koos haar als winnaar van de bijbelverhalenwedstrijd. Bos won, omdat zij ‘helemaal in de rol van de hoofdpersoon kroop. Haar mimiek en gezichtsuitdrukkingen passen bij haar verhaal’.

Herinnert u zich de bijbelverhalen van vroeger op school?

‘Ik herinner me één leerkracht die ik had in groep 7 of 8. Die docent vertelde een verhaal en liet ons ook meedoen en meespelen. We maakten dan samen een mooi verhaal. Dat vond ik prachtig.’

Wat is uw favoriete bijbelverhaal?

‘Het verhaal van Gideon. Gideon is eigenlijk niet zo bijzonder, en dan wordt hij ineens leider van een heel groot leger. Dan denkt hij dat hij supersterk is, maar daarna wordt zijn leger veel kleiner. En toch wint hij met dat kleine leger van de vijand. In dat verhaal zit kracht! Ik vind het gaaf om de kinderen vanuit dit verhaal een les mee te geven: kijk eens wat je allemaal kunt als je op God vertrouwt.’

