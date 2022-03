Uit de houdgreep van ‘links’ en ‘rechts’: hoe er in Württemberg toch een nieuwe lutherse bisschop kwam

Vijf moeizame stemronden had de synode ervoor nodig, maar nu heeft de Evangelisch-Lutherse Kerk in Württemberg dan toch een nieuwe bisschop. Ernst-Wilhelm Gohl wil de verschillende geloofsrichtingen in de kerk verenigen, zei hij na zijn verkiezing.

Stuttgart

Dat is nodig, want ‘links’ en ‘rechts’ stonden op de synode tegenover elkaar, waardoor er geen bisschop kon worden gekozen. Op het eind werd Gohl (58) als compromiskandidaat naar voren geschoven, nadat hij in eerste instantie na twee stemronden was afgevallen.

Württemberg, in het zuidwesten van Duitsland, is vanouds een bolwerk van piëtisme, een bevindelijke vorm van luthers geloof. De synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk telt er 91 leden, georganiseerd in vier ‘gesprekskringen’, een soort fracties in een parlement. Van ‘links’ naar ‘rechts’ zijn dat Offene Kirche (liberaal, 31 zetels), Kirche und Evangelium (midden, 18 zetels), Kirche für morgen (modern-missionair, 12 zetels) en Lebendige Gemeinde (piëtistisch, 30 zetels).

