Man valt met bijl Canadese moskee binnen en wordt snel overmeesterd

Zwaaiend met een bijl stond zaterdag een 24-jarige man in islamitisch centrum Dar Al-Tawheed in het Canadese Mississauga. Hij sproeide bear spray in het rond, een goedje dat bedoeld is om beren weg te jagen. De twintig aanwezige moskeegangers handelden kordaat en werkten de man tegen de vlakte voordat hij mensen kon verwonden.