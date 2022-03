Kwart migrantenkerken moet op zoek naar nieuw onderkomen

Een koor zingt tijdens een kerkdienst in de Bijlmer in Amsterdam.

Het onderzoek werd verricht door Kaski in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), en nam bijna twee jaar in beslag. Het Kaski is een expertisecentrum voor vragen over religie en samenleving en onderdeel van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het was al langer bekend dat vooral migrantenkerken worstelen met huisvestingsproblemen, maar het is nu voor het eerst goed onderzocht. Dat heeft geleid tot het nu verschenen rapport ‘Het gebruik van gebedshuizen door migrantenkerken’.

‘Belangrijkste punt is dat een kwart van de kerken de komende jaren verwacht dat ze op zoek moeten naar andere huisvesting. Maar daarnaast weten we dat er..

