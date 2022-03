Wie aan kerken denkt, denkt aan krimp. Terwijl veel migrantenkerken juist uit hun jas groeien

Migrantenkerken in Nederland groeien zo hard dat ongeveer een kwart van hen binnen afzienbare tijd moet verhuizen. Veel naoorlogse kerkgebouwen worden gesloopt, terwijl die met een paar aanpassingen zeer geschikt zouden zijn voor deze gelovigen.

Een koor zingt tijdens een kerkdienst in de Bijlmer in Amsterdam.

Nijmegen-Amersfoort

Het onderzoek werd verricht door Kaski in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het Kaski is een expertisecentrum voor vragen over religie en samenleving en onderdeel van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Met migrantenkerken worden bedoeld: gemeenschappen van katholieke, (oriëntaals- en oosters-) orthodoxe, evangelische en protestantse migranten. Het Kaski inventariseerde eind 2020 het aantal migrantenchristenen met een westerse achtergrond op 430.000 en met een niet-westerse achtergrond op 290.000. Aantoonbaar waren er toen 858 gemeenten van migrantenchristenen.

De behoefte aan verhuizing komt voornamelijk voort uit de gr..

