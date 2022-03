De Kapel van Schuinesloot (1916-2022)

Als een stille buitenstaander heb ik geluisterd naar de laatste kerkdienst in de Nederlandse Hervormde Kapel te Schuinesloot, een lintdorpje op de grens van Overijssel en Drenthe dat het landelijke nieuws zelden haalt. Het hervormde kerkgebouw dat in Schunesloot domweg ‘de Kapel’ wordt genoemd, opende in 1916 de deuren. Het werd een lange eeuw voor dit typische plattelandskerkje, waaraan nu, in de vastenperiode van de moderne tijd, een einde komt.