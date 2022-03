Voor Shadi Haddad was de dood dichtbij in Syrië. ‘We moeten ons richten op God, en het goede doen’

In de Veertigdagentijd denken christenen aan de lijdensweg van Jezus. Wat laat je niet los als je daarover nadenkt of mediteert? Vandaag: Shadi Haddad (36), verbindend specialist migrantenkerken bij de Protestantse Kerk in Nederland. ‘Vasten helpt om ons voor te bereiden op de grootse gebeurtenis van Pasen.’

Shadi Haddad: 'In een oorlog denk je: straks leef ik misschien niet meer. Daardoor ging ik meer nadenken over wat Jezus’ kruisdood betekende voor mij.'

Delft

‘Zonder vasten zou ik niet zo bewust toeleven naar Pasen. Het helpt om op het feest zelf het gevoel te krijgen: Jezus is écht opgestaan’, zegt Shadi Haddad. Op zijn visitekaartje staat: verbindend specialist migrantenkerken bij de Protestantse Kerk in Nederland. Hij onderhoudt contacten tussen Protestantse Gemeenten en migrantenkerken.

In 2016 ontvluchtte Haddad de oorlog in Syrië en kreeg asiel in Nederland. Zeven maanden later volgde zijn gezin. ‘Na mijn studie telecommunicatie kon ik niet meer onder mijn dienstplicht uit. Als ingenieur zou ik een leidinggevende positie krijgen in Assads leger en dorpjes moeten laten bombarderen en op mensen laten schieten. Dat wilde ik niet.’

Hij is getrouwd met Yara Aldakar, die archit..

